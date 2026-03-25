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25 марта, 22:45

Украина — Швеция: время начала стыкового матча ЧМ-2026, где смотреть трансляцию

Украина и Швеция сыграют в стыковом матче ЧМ-2026 26 марта
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Украина и Швеция встретятся в полуфинальном матче стыкового раунда отбора на ЧМ-2026 в четверг, 26 марта. Игра на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии (Испания) начнется в 22.45 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры Украина — Швеция можно также отслеживать в матч-центре нашего сайта.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Стыковые матчи. Полуфиналы.
26 марта, 22:45. Сьюдад де Валенсия (Валенсия)
Украина
1:3
Швеция

В отборочном турнире Украина набрала 10 очков и заняла второе место в группе D. Швеция с 2 очками финишировала на 4-м месте в группе B.

Победитель этого матча сыграет в финале стыков с победителем пары Польша — Албания.

Матч Украины и Швеции в Валенсии в прямом эфире покажет онлайн-платформа Okko. Стриминговый сервис также проведет перекличку лучших моментов вечерних матчей.

Результаты и последние новости отборочного турнира доступны в разделе чемпионата мира на сайте «СЭ».

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