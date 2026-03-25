Украина — Швеция: время начала стыкового матча ЧМ-2026, где смотреть трансляцию
Украина и Швеция встретятся в полуфинальном матче стыкового раунда отбора на ЧМ-2026 в четверг, 26 марта. Игра на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии (Испания) начнется в 22.45 по московскому времени.
Ключевые события и результат игры Украина — Швеция можно также отслеживать в матч-центре нашего сайта.
В отборочном турнире Украина набрала 10 очков и заняла второе место в группе D. Швеция с 2 очками финишировала на 4-м месте в группе B.
Победитель этого матча сыграет в финале стыков с победителем пары Польша — Албания.
Матч Украины и Швеции в Валенсии в прямом эфире покажет онлайн-платформа Okko. Стриминговый сервис также проведет перекличку лучших моментов вечерних матчей.
Результаты и последние новости отборочного турнира доступны в разделе чемпионата мира на сайте «СЭ».