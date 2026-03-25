Турция и Румыния сыграют в стыковом матче ЧМ-2026 26 марта

Турция и Румыния встретятся в полуфинальном матче стыкового раунда отбора на ЧМ-2026 в четверг, 26 марта. Игра на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле (Турция) начнется в 20.00 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры Турция — Румыния можно также отслеживать в матч-центре нашего сайта.

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26 марта, 20:00. Tupras Stadyumu (Стамбул)

Игру в Стамбуле в прямом эфире покажет онлайн-платформа Okko. Стриминговый сервис также проведет перекличку лучших моментов вечерних матчей.

В отборочном турнире Турция набрала 13 очков и заняла второе место в группе Е. Румыния с 13 очками финишировала третьей в группе H.

Победитель этого матча сыграет в финале стыков с победителем пары Словакия — Косово.

Результаты и последние новости отборочного турнира доступны в разделе чемпионата мира на сайте «СЭ».