Тренер сборной Аргентины Скалони — о полуфинале ЧМ-2026: «Мы оставим все до последней капли пота»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони в преддверии полуфинала чемпионата мира-2026 против сборной Англии заявил, что его команда готова к серьезному сопернику, но без лишнего подтекста.

«Это матч с тем подтекстом, который мы знаем, — потому что Англия великий соперник. Но я здесь не для того, чтобы подливать масла в огонь. Мои игроки знают, что это полуфинал чемпионата мира. Этого уже достаточно», — приводит Mundo Deportivo слова Скалони.

Также тренер объяснил, за счет чего Аргентина снова вышла в полуфинал чемпионата мира.

«Потому что мы хорошо играем в футбол, у нас хорошие игроки и культура — мы никогда не считаем матч проигранным. Чтобы дойти до этой стадии, всегда проходишь через трудности. Полтора месяца назад я бы согласился на полуфинал. Неважно, устали мы или нет — мы очень воодушевлены и хотим дойти до финала. Мы оставим все до последней капли пота. Завтра отдадим все силы, чтобы выйти в финал», — добавил он.

Матч между сборными Аргентины и Англии пройдет в среду, 15 июля, на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте. Начало — в 22.00 по московскому времени.

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