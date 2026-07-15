Клиши: «Испания полностью переиграла Францию в центре поля — и именно это стало главной причиной поражения»

Экс-защитник сборной Франции Гаэль Клиши прокомментировал поражение французов от Испании (0:2) в матче 1/2 финала чемпионата мира-2026.

«Нужно было просто доставлять мяч нашим четырем игрокам атаки. Но к этому добавилось то, что Усман Дембеле провел ужасный, просто ужасный матч, а Майкл Олисе, которого мы так хвалили, тоже сыграл очень слабо... Килиан Мбаппе практически не получал качественных передач.

Выбор Орельена Тчуамени вместо Ману Коне тоже выглядел довольно странным. Испания полностью переиграла Францию в центре поля — и именно это стало главной причиной поражения. Испанцы не позволяли мячу доходить до наших нападающих. Футбол — это коллективная игра и командные усилия. Именно поэтому Испания заслуженно победила. На этом турнире это лучшая команда», — цитирует BBC Клиши.

Испания вышла в финал ЧМ-2026. Франция сыграет в матче за 3-е место.

Второй финалист определится в матче между сборными Англии и Аргентины. Игра пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте 15 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Франция — Испания: результат матча 1/2 финала ЧМ-2026 по футболу