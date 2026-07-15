Клиши: «Ямаль — яркий пример того, что такое футболист мирового уровня»

Экс-защитник сборной Франции Гаэль Клиши после поражения французов от Испании (0:2) в матче 1/2 финала чемпионата мира-2026 оценил игру испанского нападающего Ламина Ямаля.

«Ламин Ямаль — яркий пример того, что такое футболист мирового уровня. Даже если он не так часто касается мяча, его влияние на игру ощущается постоянно. Если посмотреть на первые полчаса матча, то Люка Динь был настолько сосредоточен на том, чтобы не оказаться с Ямалем один в один, что это само по себе многое говорит», — цитирует BBC Клиши.

Испания вышла в финал ЧМ-2026. Франция сыграет в матче за 3-е место.

Второй финалист определится в матче между сборными Англии и Аргентины. Игра пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте 15 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Франция — Испания: результат матча 1/2 финала ЧМ-2026 по футболу