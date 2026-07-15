Рой Кин: «Мы много критикуем Францию, но сегодня нужно прежде всего отдать должное Испании»

Бывший капитан сборной Ирландии Рой Кин прокомментировал победу Испании над Францией (2:0) в полуфинале ЧМ-2026.

«В чем Испания была лучше? Во всем. Мы часто говорим о командной игре, работе без мяча, умении дорожить владением, создавать моменты и угрожать воротам. Испания показала всё это в полной мере. Они привыкли побеждать — совсем недавно выиграли чемпионат Европы.

Даже счет 2:0 не в полной мере отражает их превосходство. Испанцы контролировали абсолютно каждый аспект игры. Мы много критикуем Францию, но сегодня нужно прежде всего отдать должное Испании. Они были просто великолепны», — цитирует BBC Кина.

Испания вышла в финал ЧМ-2026. Франция сыграет в матче за 3-е место.

Второй финалист определится в матче между сборными Англии и Аргентины. Игра пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте 15 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Франция — Испания: результат матча 1/2 финала ЧМ-2026 по футболу