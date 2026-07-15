Тухель — о сборной Аргентины: «Их трудно победить, у них особенная энергия»

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель отметил, что эмоциональный стиль и сплоченность являются главной силой сборной Аргентины.

Англия и Аргентина встретятся в полуфинале чемпоната мира-2026. Матч пройдет в среду, 15 июля, и начнется в 22.00 по московскому времени.

«Я это чувствую, и вы это видите — у них особенная энергия. Их трудно победить. Такова реальность. Это сильная команда, почти такая же, как четыре года назад. Видна их сплоченность, видны жертвы, на которые они идут. Они не паникуют, когда уступают. Они верят в свой стиль. А их стиль очень эмоционален. И, конечно, история — она тоже питает их, она значит для них очень многое. Этого мы и ожидаем, с этим нам и предстоит столкнуться», — приводит The Telegraph слова Тухеля.

Однако тренер добавил, что у Англии есть характер и менталитет, чтобы противостоять Аргентине.

«Но мы тоже эмоциональны. У нас есть стойкость, есть менталитет, необходимый для такого вызова. И мы к нему готовы», — добавил он.

Аргентина является победителем чемпионата мира 2022 года. Тогда в финале аргентинцы обыграли Францию (3:3, пенальти 4:2).

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