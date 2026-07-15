Премьер-министр Испании Педро Санчес поздравил сборную с выходом в финал ЧМ-2026

Премьер-министр Испании Педро Санчес на своей странице в социальной сети X поздравил сборную страны с победой над Францией (2:0) в матче ЧМ-2026.

«Великолепно! Мы — в финале! Сборная Испании вновь заставляет нас мечтать. Вперед, Испания!» — написал Санчес.

Испания вышла в финал ЧМ-2026. Франция сыграет в матче за 3-е место.

Второй финалист определится в матче между сборными Англии и Аргентины. Игра пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте 15 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Франция — Испания: результат матча 1/2 финала ЧМ-2026 по футболу