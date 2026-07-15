Тренер сборной Аргентины Скалони поддержал де ла Фуэнте и пошутил о финале ЧМ-2026

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони отреагировал на выход сборной Испании под руководством Луиса де ла Фуэнте в финал чемпионата мира-2026.

В полуфинале турнира испанцы обыграли Францию со счетом 2:0.

«Я рад за Луиса. Он это заслужил. Он отличный парень и всегда мне помогал. То, что мы видим у него и у его сборной, — это то, чего мы все хотим. Посмотрим, пройдем ли мы Англию и пересечемся ли. Если сыграем друг против друга — не позвоню ему. Если у нас не получится — позвоню и попробую помочь тем, что пережили мы. Но будем мыслить позитивно: все будет хорошо, и звонка не будет до самого финала», — приводит Mundo Deportivo слова Скалони.

Полуфинальный матч ЧМ-2026 между сборными Аргентины и Англии пройдет в среду, 15 июля, на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Франция — Испания: результат матча 1/2 финала ЧМ-2026 по футболу