Виейра: «Испания провела фантастический матч как команда»

Бывший капитан сборной Франции Патрик Виейра прокомментировал поражение французов от Испании (0:2) в полуфинале ЧМ-2026.

«Испания доминировала во всех аспектах игры. Она была сильнее по всем статьям. А Франция, на мой взгляд, вообще не показала своего футбола. Я говорил, что Испании для победы над этой сборной Франции нужно сыграть на максимуме своих возможностей. Но сегодня они превзошли даже этот уровень.

Испания провела фантастический матч как команда. Видно, что игра была великолепно подготовлена: в тактическом плане испанцы полностью переиграли сборную Франции», — цитирует BBC Виейра.

Испания вышла в финал ЧМ-2026. Франция сыграет в матче за 3-е место.

Второй финалист определится в матче между сборными Англии и Аргентины. Игра пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте 15 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Франция — Испания: результат матча 1/2 финала ЧМ-2026 по футболу