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25 июня, 23:18

Нойер обошел Марадону по числу матчей на ЧМ — теперь он шестой в истории

Руслан Минаев
Мануэль Нойер.
Фото Getty Images

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер вышел в стартовом составе на игру третьего тура группового этапа против команды Эквадора, которая стала для него 22-й на чемпионатах мира.

Он обошел чемпиона мира-1986, бывшего нападающего сборной Аргентины Диего Марадону, и вышел на чистое шестое место по этому показателю в истории турнира.

Больше матчей на ЧМ провели аргентинец Лионель Месси (28), немцы Лотар Маттеус (25) и Мирослав Клозе (24), португалец Криштиану Роналду (24), а также итальянец Паоло Мальдини (23).

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 команд. ЧМ завершится 19 июля.

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