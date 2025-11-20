В четверг, 20 ноября, в Цюрихе прошла жеребьевка стыковых матчей отборочного турнира ЧМ-2026 в Европе.

Сборные проведут по два одноматчевых раунда в формате плей-офф (полуфиналы и финал), победители попадут в финальную стадию чемпионата мира 2026 года.

Жеребьевку провели итальянец Марко Матерацци и швед Мартин Далин.

Стыковые матчи европейского отбора ЧМ-2026

Путь A

Полуфиналы

Италия — Северная Ирландия

Уэльс — Босния и Герцеговина

Финал

Уэльс/Босния и Герцеговина — Италия/Северная Ирландия

Путь B

Полуфиналы

Украина — Швеция

Польша — Албания

Финал

Украина/Швеция — Польша/Албания

Путь C

Полуфиналы

Турция — Румыния

Словакия — Косово

Финал

Словакия/Косово — Турция/Румыния

Путь D

Полуфиналы

Дания — Северная Македония

Чехия — Ирландия

Финал

Чехия/Ирландия — Дания/Северная Македония

Полуфиналы пройдут 26 марта 2026 года, финалы — 31-го.

Ранее прошла жеребьевка межконтинентальных стыковых матчей ЧМ-2026.

