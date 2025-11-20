Италия — Северная Ирландия, Турция — Румыния, Украина — Швеция: итоги жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2026 в Европе
В четверг, 20 ноября, в Цюрихе прошла жеребьевка стыковых матчей отборочного турнира ЧМ-2026 в Европе.
Сборные проведут по два одноматчевых раунда в формате плей-офф (полуфиналы и финал), победители попадут в финальную стадию чемпионата мира 2026 года.
Жеребьевку провели итальянец Марко Матерацци и швед Мартин Далин.
Стыковые матчи европейского отбора ЧМ-2026
Путь A
Полуфиналы
Италия — Северная Ирландия
Уэльс — Босния и Герцеговина
Финал
Уэльс/Босния и Герцеговина — Италия/Северная Ирландия
Путь B
Полуфиналы
Украина — Швеция
Польша — Албания
Финал
Украина/Швеция — Польша/Албания
Путь C
Полуфиналы
Турция — Румыния
Словакия — Косово
Финал
Словакия/Косово — Турция/Румыния
Путь D
Полуфиналы
Дания — Северная Македония
Чехия — Ирландия
Финал
Чехия/Ирландия — Дания/Северная Македония
Полуфиналы пройдут 26 марта 2026 года, финалы — 31-го.
Ранее прошла жеребьевка межконтинентальных стыковых матчей ЧМ-2026.
