Сегодня, 15:45

Италия — Северная Ирландия, Турция — Румыния, Украина — Швеция: итоги жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2026 в Европе

Определились пары стыковых матчей европейского отбора ЧМ-2026
Павел Лопатко
Фото AFP

В четверг, 20 ноября, в Цюрихе прошла жеребьевка стыковых матчей отборочного турнира ЧМ-2026 в Европе.

Сборные проведут по два одноматчевых раунда в формате плей-офф (полуфиналы и финал), победители попадут в финальную стадию чемпионата мира 2026 года.

Жеребьевку провели итальянец Марко Матерацци и швед Мартин Далин.

Стыковые матчи европейского отбора ЧМ-2026

Путь A

Полуфиналы
Италия — Северная Ирландия
Уэльс — Босния и Герцеговина
Финал
Уэльс/Босния и Герцеговина — Италия/Северная Ирландия

Путь B

Полуфиналы
Украина — Швеция
Польша — Албания
Финал
Украина/Швеция — Польша/Албания

Путь C

Полуфиналы
Турция — Румыния
Словакия — Косово
Финал
Словакия/Косово — Турция/Румыния

Путь D

Полуфиналы
Дания — Северная Македония
Чехия — Ирландия
Финал
Чехия/Ирландия — Дания/Северная Македония

Полуфиналы пройдут 26 марта 2026 года, финалы — 31-го.

Ранее прошла жеребьевка межконтинентальных стыковых матчей ЧМ-2026.

ЧМ-2026 в США, Канаде, Мексике: кто вышел в финальный турнир

    • Определились пары межконтинентальных стыковых матчей ЧМ-2026

    Takayama

