Футбол
Чемпионат мира
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 15:17

Определились пары межконтинентальных стыковых матчей ЧМ-2026

Фото Reuters

В четверг, 20 ноября, в Цюрихе прошла жеребьевка межконтинентальных стыковых матчей отборочного турнира ЧМ-2026.

Сборные проведут по два одноматчевых раунда в формате плей-офф (полуфиналы и финал), два победителя попадут в финальную стадию чемпионата мира 2026 года.

Межконтинентальные стыковые матчи отбора ЧМ-2026

Путь 1
Полуфинал
Новая Каледония (ОФК) — Ямайка (КОНКАКАФ)
Финал
ДР Конго (Африка) — победитель матча Новая Каледония/Ямайка

Путь 2
Полуфинал
Боливия (Южная Америка) — Суринам (КОНКАКАФ)
Финал
Ирак (Азия) — победитель матча Боливия/Суринам

Полуфиналы и финалы пройдут с 23 по 31 марта 2026 года в Гвадалахаре и Монтеррее.

ЧМ-2026 в США, Канаде, Мексике: кто вышел в финальный турнир

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Чемпионат мира по футболу
Читайте также
Китай и Япония стали враждовать на фоне заявлений о Тайване. Что пишут СМИ
Орбан предостерег ЕС от использования замороженных активов РФ
Генассамблея ООН приняла резолюцию об олимпийском перемирии на период Игр-2026
Глава МОК Ковентри заявила, что правительства не должны смешивать спорт и политику
В России может появиться налог на легионеров и ограничения по числу иностранных тренеров, с инициативой выступили Черчесов и Семин
Захарова посоветовала подлежащим мобилизации украинцам бежать из страны
Популярное видео
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Saiga-спринтер

    Персы супротив боливаров - знатная будет зарубка. На кону не фунт узюма - Мундиаль.

    20.11.2025

    • Инфантино — о ЧМ-2026: «На стадионах побывают 7 миллионов зрителей, а у экранов нас будут смотреть 6 миллиардов»

    Италия — Северная Ирландия, Турция — Румыния, Украина — Швеция: итоги жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2026 в Европе

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости