Определились пары межконтинентальных стыковых матчей ЧМ-2026

В четверг, 20 ноября, в Цюрихе прошла жеребьевка межконтинентальных стыковых матчей отборочного турнира ЧМ-2026.

Сборные проведут по два одноматчевых раунда в формате плей-офф (полуфиналы и финал), два победителя попадут в финальную стадию чемпионата мира 2026 года.

Межконтинентальные стыковые матчи отбора ЧМ-2026

Путь 1

Полуфинал

Новая Каледония (ОФК) — Ямайка (КОНКАКАФ)

Финал

ДР Конго (Африка) — победитель матча Новая Каледония/Ямайка

Путь 2

Полуфинал

Боливия (Южная Америка) — Суринам (КОНКАКАФ)

Финал

Ирак (Азия) — победитель матча Боливия/Суринам

Полуфиналы и финалы пройдут с 23 по 31 марта 2026 года в Гвадалахаре и Монтеррее.

