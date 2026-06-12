США и Парагвай сыграют в матче открытия чемпионата мира 13 июня

США и Парагвай сыграют в матче открытия ЧМ по футболу — 2026 в ночь с 12 на 13 июня. Игра состоится на стадионе «Соу-Фай» в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) и начнется в 04.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа D.

13 июня, 04:00. SoFi Stadium (Лос-Анджелес)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча открытия. Следить за ключевыми событиями встречи США — Парагвай можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Перед матчем состоится церемония открытия ЧМ. Организаторы приняли решение провести шоу в каждой стране-организаторе. Эфир начнется в 02.40 мск.

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