Быстров назвал Месси великим футболистом

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» поделился мнением о матче Аргентина — Египет (3:2) в 1/8 финала чемпионата мира-2026.



«Всем нужно понять, что на этом чемпионате мира нужно играть с первых минут. Аргентина херней страдала, пока второй не пропустила. Только после этого включились. Тот же Месси начал бегать как в попу ужаленный. Великий футболист! Его игра радует. Что касается игры, команды совершенно не сравнимы в классе, все зависело от аргентинцев. Они думали, что сейчас пешком трешку кинут и будут отдыхать. Это могло оказаться для них фатальной ошибкой, но вовремя спохватились», — сказал Быстров «СЭ».



В 1/4 финала Аргентина сыграет с победителем пары Швейцария — Колумбия.