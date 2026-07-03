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Швейцария — Алжир: смотреть прямую трансляцию матча 1/16 финала ЧМ по футболу, где видео

Швейцария и Алжир проведут матч в 1/16 финала ЧМ по футболу
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Национальные команды Швейцарии и Алжира встретятся в матче 1/16 финала чемпионата мира в пятницу, 3 июля. Игра состоится на стадионе «БиСи Плэйс» в Ванкувере, стартовый свисток прозвучит в 6.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

За основными событиями и результатом игры Швейцария — Алжир можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/16 финала.
03 июля, 06:00. BC Place (Ванкувер)
Швейцария
Алжир

Швейцария заняла первое место в группе В с семью очками, Алжир финишировал третьим в группе J с четырьмя очками.

Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде доступны в разделе турнира на сайте «СЭ».

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Чемпионат мира по футболу 2026

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