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Сегодня, 04:07

Тренер сборной Египта Хассан: «Мы надеемся, что Салах сыграет с Австралией»

Павел Лопатко

Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан прокомментировал ситуацию с травмой нападающего команды Мохамеда Салаха.

34-летний Салах получил травму на 57-й минуте матча групповой стадии ЧМ-2026 против Ирана (1:1).

Впоследствии врачи сборной диагностировали у футболиста растяжение подколенного сухожилия, и он начал, как описала федерация, «интенсивную программу восстановления», чтобы обеспечить его готовность к матчу 1/16 финала со сборной Австралии 3 июля.

Салах вернулся к тренировкам 1 июля и присутствовал на тренировке 2 июля.

«В матче с Ираном мы узнали, что он получил растяжение подколенного сухожилия во втором тайме, и попросил замену. Наш очень квалифицированный медицинский отдел позаботился об этом, и мы попытались привлечь его к частичным тренировкам с командой только со вчерашнего дня.

Но Салах — страстный игрок; он очень ждет возможности внести свой вклад вместе с товарищами завтра. Но, конечно, я не пойду на риск, пока не буду уверен, что он на 100 процентов готов и рвется в бой завтра. Мы надеемся, что он сыграет завтра, но не уверены, выйдет ли он в стартовом составе», — сказал тренер на пресс-конференции.

На ЧМ-2026 Салах в трех матчах забил гол и отдал две результативные передачи.

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Мохамед Салах
Хоссам Хассан
Сборная Египта по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

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