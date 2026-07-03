Роналду: «Я много лет играл с Модричем, и здорово видеть, что он по-прежнему выступает на высочайшем уровне»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после победы над Хорватией (2:1) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 поблагодарил хорватского полузащитника Луку Модрича.

«Я много лет играл с Модричем, и здорово видеть, что он по-прежнему выступает на высочайшем уровне. Я сказал ему: «Поздравляю, Лука, удачи в дальнейшем продолжении карьеры», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Роналду в соцсети X.

В 1/8 финала чемпионата мира-2026 Португалия встретится с Испанией, которая в четверг, 2 июля, разгромила Австрию (3:0).