Висса: «ДР Конго теперь на мировой карте международного футбола»

Нападающий сборной ДР Конго Йоан Висса после поражения от Англии (1:2) в 1/16 финала чемпионата мира-2026 поделился своей историей футболиста.

«Всем привет, это я — Бэби Висса, маленький мальчик, который теперь стал взрослым человеком. Прежде всего я хочу поблагодарить Бога за эту милость, свою семью — за их силу, моих партнеров по команде и штаб — за доверие, а также вас, конголезских болельщиков, за вашу любовь!

Кто бы мог подумать, что я буду так разочарован и буду плакать после поражения от Англии. Я до сих пор снова и снова вспоминаю себя в 16 лет, лежащим на кровати в тренировочном центре и пишущим письмо в федерацию ДР Конго, чтобы они взяли меня. Но сегодня я не разочарован, потому что образ команды, который мы оставили, был идеальным. Я горжусь этой командой, которую тренер собрал и сформировал по своему образу! ДР Конго теперь на мировой карте международного футбола.

Моя главная честь — не в том, что я забил первый гол в истории ДР Конго на чемпионатах мира и не в трех забитых мячах, а в том, что наш национальный гимн звучал по всему миру — в комнатах, где люди даже не знали, где находится наша прекрасная страна. Лучшее еще впереди. Давайте гордиться тем, что мы это пережили. Ваш Бэби Висса», — написал Висса в социальной сети.