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Сегодня, 04:09

Португалия переиграла Хорватию и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, Роналду забил с пенальти

Евгений Козинов
Корреспондент
Криштиану Роналду после гола.
Фото Reuters

Сборная Португалии выиграла у Хорватии в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 — 2:1. Игра прошла на стадионе «БМО Филд» в Торонто.

В первом тайме голов забито не было. На 53-й минуте хорватский нападающий Иван Перишич открыл счет. На 68-й минуте в ворота хорватов был назначен пенальти, который уверенно реализовал Криштиану Роналду и забил свой первый гол в плей-офф ЧМ за карьеру. Победу португальцам принес Гонсалу Рамуш, который на 90+4-й минуте головой замкнул подачу Рафаэла Леау.

На 90+13-й минуте хорватский защитник Йошко Гвардиол отправил мяч в сетку ворот португальцев, но ВАР отменил взятие ворот, так как делавший передачу Марко Пашалич оказался в офсайде.

В 1/8 финала чемпионата мира-2026 Португалия встретится с Испанией, который в четверг, 2 июля, разгромила Австрию (3:0).

Чемпионат мира. 1/16 финала.
03 июля, 02:00. BMO Field (Торонто)
Португалия
2:1
Хорватия
Португалия&nbsp;&mdash; Хорватия: онлайн-трансляция матча&nbsp;ЧМ по&nbsp;футболу 2026.Португалия — Хорватия: онлайн-трансляция матча 1/16 финала чемпионата мира
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