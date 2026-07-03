Португалия переиграла Хорватию и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, Роналду забил с пенальти

Сборная Португалии выиграла у Хорватии в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 — 2:1. Игра прошла на стадионе «БМО Филд» в Торонто.

В первом тайме голов забито не было. На 53-й минуте хорватский нападающий Иван Перишич открыл счет. На 68-й минуте в ворота хорватов был назначен пенальти, который уверенно реализовал Криштиану Роналду и забил свой первый гол в плей-офф ЧМ за карьеру. Победу португальцам принес Гонсалу Рамуш, который на 90+4-й минуте головой замкнул подачу Рафаэла Леау.

На 90+13-й минуте хорватский защитник Йошко Гвардиол отправил мяч в сетку ворот португальцев, но ВАР отменил взятие ворот, так как делавший передачу Марко Пашалич оказался в офсайде.

В 1/8 финала чемпионата мира-2026 Португалия встретится с Испанией, который в четверг, 2 июля, разгромила Австрию (3:0).