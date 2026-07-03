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Сегодня, 04:03

Португалия — Хорватия: гол хорватов на 90+13-й минуте отменил ВАР

Евгений Козинов
Корреспондент

Сборная Хорватии забила в концовке матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Португалии. Однако после просмотра повтора момента арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда Марио Пашалича, делавшего голевую передачу.

На 13-й добавленной минуте защитник Йошко Гвардиол после подачи со штрафного отправил мяч в сетку ворот португальского голкипера Диогу Кошты. Однако гол был отменен и счет остался 2:1.

Игра проходит на стадионе «БМО Филд» в Торонто.

Чемпионат мира. 1/16 финала.
03 июля, 02:00. BMO Field (Торонто)
Португалия
2:1
Хорватия
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