Роналду забил первый гол в плей-офф чемпионатов мира за карьеру

Сборная Португалии сравняла счет в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Хорватии.

На 68-й минуте в ворота хорватской команды был назначен пенальти после фола Николы Влашиче на Ренату Вейге в штрафной площади во время углового. К точке подошел нападающий Криштиану Роналду и уверенно пробил по центру ворот. Для 41-летнего португальца это первый гол в плей-офф чемпионатов мира за карьеру.

Игра проходит на стадионе «БМО Филд» в Торонто.

Португалия заняла второе место в группе К, набрав пять очков в трех турах. Хорватия финишировала второй в группе L с шестью очками.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями и результатом игры Португалия — Хорватия можно также в матч-центре на нашем сайте.