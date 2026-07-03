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Сегодня, 03:42

Роналду остался недоволен заменой в матче плей-офф ЧМ-2026 Португалия — Хорватия

Евгений Козинов
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес принял решение заменить нападающего Криштиану Роналду в концовке матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Хорватии. Он впервые на этом турнире не доиграл встречу до конца.

На 81-й минуте вместо 41-летнего португальца на поле появился Рубен Невеш. Когда Роналду увидел, что его меняют, остался недоволен и нехотя покидал поле. После замены он сел рядом со скамейкой запасных, к нему подошел Франсишку Тринкан, чтобы поговорить.

Роналду на 68-й минуте реализовал пенальти и сравнял счет в матче — 1:1. Для него это первый гол в плей-офф чемпионатов мира за карьеру.

Игра проходит на стадионе «БМО Филд» в Торонто.

Португалия заняла второе место в группе К, набрав пять очков в трех турах. Хорватия финишировала второй в группе L с шестью очками.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями и результатом игры Португалия — Хорватия можно также в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/16 финала.
03 июля, 02:00. BMO Field (Торонто)
Португалия
2:1
Хорватия

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