Роналду остался недоволен заменой в матче плей-офф ЧМ-2026 Португалия — Хорватия

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес принял решение заменить нападающего Криштиану Роналду в концовке матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Хорватии. Он впервые на этом турнире не доиграл встречу до конца.

На 81-й минуте вместо 41-летнего португальца на поле появился Рубен Невеш. Когда Роналду увидел, что его меняют, остался недоволен и нехотя покидал поле. После замены он сел рядом со скамейкой запасных, к нему подошел Франсишку Тринкан, чтобы поговорить.

Роналду на 68-й минуте реализовал пенальти и сравнял счет в матче — 1:1. Для него это первый гол в плей-офф чемпионатов мира за карьеру.

Игра проходит на стадионе «БМО Филд» в Торонто.

Португалия заняла второе место в группе К, набрав пять очков в трех турах. Хорватия финишировала второй в группе L с шестью очками.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями и результатом игры Португалия — Хорватия можно также в матч-центре на нашем сайте.