Португалия — Хорватия: Влашич дал судье повод для пенальти, задержав руками Вейгу

На 66-й минуте матча 1/16 финала ЧМ-2026 Португалия — Хорватия судья Эспен Эскос после вмешательства видеоассистентов Джарреда Джиллетта, Денниса Хиглера и Марко Ди Белло, а также просмотра повторов на мониторе у поля объявил, что Никола Влашич нарушил правила, задержав двумя руками соперника. Раз это произошло в штрафной площади, арбитр наказал хорватов пенальти.

Влашич действительно боролся с Ренату Вейгой и использовал при этом руки — как это регулярно происходит в штрафной площади при стандартах, когда идет борьба за позицию. Португалец при этом не сумел нанести удар головой по летевшему к нему мячу.

Отметим, что решение о вмешательстве в действия рефери принял ВАР Джиллетт, австралиец, работающий в АПЛ. Он, а затем и Эскос определили, что Влашич сфолил и дал основания для назначения пенальти.

Несколькими минутами ранее судьи правильно зафиксировали офсайд у Криштиану Роналду, в результате чего не был засчитан его гол.

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