Роналду признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 Португалия — Хорватия

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду был признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Хорватии (2:1).

41-летний португалец вышел на поле в стартовом составе и на 68-й минуте уверенно реализовал пенальти. Он забил свой первый гол в плей-офф ЧМ за карьеру. На 81-й минуте Роналду заменили на Рубена Невеша.

В 1/8 финала чемпионата мира-2026 Португалия встретится с Испанией, которая в четверг, 2 июля, разгромила Австрию (3:0).