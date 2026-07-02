Овечкин о новом контракте с «Вашингтоном»: «Я вернулся! Увидимся в сентябре»

Российский нападающий Александр Овечкин прокомментировал подписание нового контракта с «Вашингтоном».

В четверг, 2 июля клуб объявил о заключении соглашения с форвардом до конца сезона-2026/27. Зарплата россиянина составит 1 миллион долларов, подписной бонус — 3,25 миллиона, также предусмотрен бонус за количество сыгранных матчей в размере 4,75 миллиона долларов (10 матчей).

«Я вернулся! Спасибо всем за то, что дали мне и моей семье время, чтобы принять это решение. Я здоров, я люблю играть в хоккей и бороться за победы. С нетерпением жду, когда смогу присоединиться к одноклубникам, чтобы мы смогли побороться за место в плей-офф и шанс на победу в Кубке Стэнли. Вашингтон, увидимся в сентябре!» — приводит официальный сайт «Кэпиталз» слова Овечкина.

Овечкин был выбран «Вашингтоном» под 1-м номером драфта НХЛ-2004, форвард выступает за «Кэпиталз» с 2005 года. Россиянин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, на его счету 929 шайб. Также Овечкин занимает второе место по числу голов в НХЛ с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф (1006), уступая лишь Уэйну Гретцки (1016).