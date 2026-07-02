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Сегодня, 18:15

Губерниев о паузах на водопой на ЧМ-2026: «Америка вместе с ФИФА зарабатывают деньги»

Дарик Агаларов

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился с «СЭ» мнением о проведении специальных перерывов на водопой в каждом матче чемпионата мира-2026.

«Америка вместе с ФИФА зарабатывают деньги. Нам нет смысла это критиковать — это уже данность. Задача всех телекомпаний за время водопоя — заполнить время рекламой, зарабатывать деньги и двигать экономику вперед. Со спортивной точки зрения это идет на пользу более опытным командам, где взаимодействия между тренером и футболистами налажены лучше. Подтверждение тому — вчерашний матч Англии против ДР Конго, где после водопоя во втором тайме англичане включились и забрали игру», — сказал Губерниев «СЭ».

В каждом матче ЧМ-2026 в обязательном порядке проводятся специальные перерывы. Паузы на водопой проходят в середине первого и второго тайма, каждая из них длится три минуты. Это время добавляется к компенсированному времени в конце каждого тайма. Такая процедура впервые используется на чемпионатах мира.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. Впервые в турнире принимают участие 48 стран.

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