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Сегодня, 02:50

Португалия — Хорватия: команды не забили голов в первом тайме матча ЧМ-2026

Евгений Козинов
Корреспондент
Матео Ковачич и Бруну Фернандеш.
Фото Reuters

Сборные Португалии и Хорватии не забили голов в первом тайме матча 1/16 финала чемпионата мира-2026.

Португальцы 1 раз пробили в створ ворот соперника, хорваты — ни разу. По ожидаемым голам (xG) так же преимущество у португальской команды — 0,89 против 0,20.

Игра проходит на стадионе «БМО Филд» в Торонто.

Португалия заняла второе место в группе К, набрав пять очков в трех турах. Хорватия финишировала второй в группе L с шестью очками.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями и результатом игры Португалия — Хорватия можно также в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/16 финала.
03 июля, 02:00. BMO Field (Торонто)
Португалия
Хорватия

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