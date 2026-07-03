Португалия — Хорватия: команды не забили голов в первом тайме матча ЧМ-2026

Сборные Португалии и Хорватии не забили голов в первом тайме матча 1/16 финала чемпионата мира-2026.

Португальцы 1 раз пробили в створ ворот соперника, хорваты — ни разу. По ожидаемым голам (xG) так же преимущество у португальской команды — 0,89 против 0,20.

Игра проходит на стадионе «БМО Филд» в Торонто.

Португалия заняла второе место в группе К, набрав пять очков в трех турах. Хорватия финишировала второй в группе L с шестью очками.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями и результатом игры Португалия — Хорватия можно также в матч-центре на нашем сайте.