Роналду стал самым возрастным игроком в истории плей-офф ЧМ

Роналду и Модрич побили рекорд Шилтона в плей-офф ЧМ

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вышел на поле в стартовом составе в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Хорватии.

Как сообщает Opta, португалец стал самым возрастным игроком в истории турнира, сыгравшим в плей-офф. На момент игры Роналду 41 год 148 дней. Он побил рекорд голкипера сборной Англии Питера Шилтона, который играл в плей-офф ЧМ в возрасте 40 лет 292 дня.

Также достижение английского голкипера превзошел капитан сборной Хорватии Лука Модрич, которому сейчас 40 лет 297 дней.

Игра проходит на стадионе «БМО Филд» в Торонто.

Португалия заняла второе место в группе К, набрав пять очков в трех турах. Хорватия финишировала второй в группе L с шестью очками.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями и результатом игры Португалия — Хорватия можно также в матч-центре на нашем сайте.