Роналду стал самым возрастным игроком в истории плей-офф ЧМ
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вышел на поле в стартовом составе в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Хорватии.
Как сообщает Opta, португалец стал самым возрастным игроком в истории турнира, сыгравшим в плей-офф. На момент игры Роналду 41 год 148 дней. Он побил рекорд голкипера сборной Англии Питера Шилтона, который играл в плей-офф ЧМ в возрасте 40 лет 292 дня.
Также достижение английского голкипера превзошел капитан сборной Хорватии Лука Модрич, которому сейчас 40 лет 297 дней.
Игра проходит на стадионе «БМО Филд» в Торонто.
Португалия заняла второе место в группе К, набрав пять очков в трех турах. Хорватия финишировала второй в группе L с шестью очками.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями и результатом игры Португалия — Хорватия можно также в матч-центре на нашем сайте.