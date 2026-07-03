Португалия — Хорватия: ВАР отменил первый гол Криштиану Роналду в плей-офф ЧМ

Сборная Португалии была близка к тому, чтобы сравнять счет в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Хорватии.

На 61-й минуте нападающий Криштиану Роналду реализовал выход один на один с хорватским вратарем. Однако после просмотра повтора момента ВАР отменил взятие ворот из-за офсайда, так как часть корпуса 41-летнего португальца была за линией последнего защитника сборной Хорватии. Это мог быть первый гол Роналду в плей-офф чемпионатов мира за карьеру.

Игра проходит на стадионе «БМО Филд» в Торонто.

Португалия заняла второе место в группе К, набрав пять очков в трех турах. Хорватия финишировала второй в группе L с шестью очками.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями и результатом игры Португалия — Хорватия можно также в матч-центре на нашем сайте.