Роналду забил первый гол в плей-офф чемпионатов мира

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил гол в ворота сборной Хорватии в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.

На 68-й минуте 41-летний португалец реализовал пенальти, назначенный после фола Николы Влашича на Ренату Вейге в штрафной площади во время углового.

Для Роналду это первый гол в плей-офф чемпионатов мира за карьеру.

На чемпионатах мира футболист забил в общей сложности 11 голов и отдал две результативные передачи в 26 играх за сборную. В целом у него 146 голов и 46 передач в 232 матчах национальной команды.