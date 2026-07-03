Роналду — об уходе из сборной Португалии: «Я не принимаю поспешных решений»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Хорватии (2:1) прокомментировал информацию о том, что может завершить международную карьеру после этого турнира. 41-летний португалец вышел на поле в стартовом составе и на 68-й минуте реализовал пенальти, забив свой первый гол в плей-офф ЧМ за карьеру.

«Я не принимаю поспешных решений. Я приму решение после турнира, а не сейчас», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Роналду в соцсети X.

Перед этим матчем сестра Роналду Лилиана Катя Авейру сообщила, что ЧМ-2026 может стать для форварда последним турниром с национальной командой.

В 1/8 финала чемпионата мира-2026 Португалия встретится с Испанией, которая в четверг, 2 июля, разгромила Австрию (3:0).