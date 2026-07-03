Португалия — Хорватия: Перишич открыл счет в матче ЧМ-2026

Сборная Хорватии открыла счет в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Португалии.

На 53-й минуте Йосип Станишич сделал подачу в штрафную площадь португальцев, Иван Перишич получил мяч и пробил низом по воротам Диогу Кошты.

Игра проходит на стадионе «БМО Филд» в Торонто.

Португалия заняла второе место в группе К, набрав пять очков в трех турах. Хорватия финишировала второй в группе L с шестью очками.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями и результатом игры Португалия — Хорватия можно также в матч-центре на нашем сайте.