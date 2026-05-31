Сборная Чехии объявила состав на ЧМ-2026

Стал известен итоговый состав сборной Чехии на чемпионат мира по футболу-2026.

Вратари: Лукаш Горничек («Брага», Португалия), Матей Коварж (ПСВ, Нидерланды), Индржих Станек («Славия»).

Защитники: Владимир Цоуфал, Робин Гранач (оба -«Хоффенхайм», Германия), Давид Доудера, Томаш Голеш, Штепан Халоупек, Давид Зима (все — «Славия»), Давид Юрасек («Бешикташ», Турция), Ладислав Крейчи («Вулверхэмптон», Англия), Ярослав Зелены («Спарта»).

Полузащитники: Лукаш Черв, Денис Вишински (оба — «Виктория» Пльзень), Владимир Дарида, Александр Сойка (оба — «Градец-Кралове»), Лукаш Провод, Михал Садилек (оба — «Славия»), Уго Сохурек («Спарта»), Томаш Соучек («Вест Хэм», Англия), Павел Шульц («Лион», Франция).

Нападающие: Адам Гложек («Хоффенхайм», Германия), Томаш Хоры, Моймир Хитил (оба — «Славия»), Патрик Шик («Байер», Германия), Ян Кухта («Спарта»).

Чехи попали в группу A, где сыграют с Кореей, ЮАР и Мексикой.

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