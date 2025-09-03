Рубен Невеш сделал татуировку в память о Диогу Жоте

Полузащитник сборной Португалии Рубен Невеш сделал новую татуировку. На икроножной мышце левой ноги 28-летний португалец набил картинку, как он обнимает Диогу Жоту.

На этой неделе стало известно, что Невеш будет играть в национальной команде под номером 21, под которым раннее играл Жота. Это решение было принято семьей Диогу.

3 июля 28-летний Жота и его 25-летний брат погибли в ДТП в Испании. Согласно предварительному заключению о причинах аварии, автомобиль, за рулем которого находился Жота, превысил допустимую скорость. Во время обгона у машины лопнуло колесо, в результате чего футболист потерял управление.