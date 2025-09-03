Футбол
3 сентября, 02:21

Исмаила Сарр пропустит сентябрьские матчи сборной Сенегала

Евгений Козинов
Корреспондент

Пресс-служба федерации футбола Сенегала сообщила, что нападающий Исмаила Сарр не поможет национальной команде в ближайших матчах из-за травмы.

27-летний сенегалец, играющий за «Кристал Пэлас», получил повреждение правого подколенного сухожилия ноги в матче 3-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (3:0). Во вторник игрок прошел МРТ-сканирование в Лондоне.

На замену Сарру в сборную Сенегала был вызван Уссейну Ньянг из «Юниона».

В рамках отборочного турнира чемпионата мира-2026 в пятницу, 5 сентября, Сенегал сыграет против Судана, а во вторник, 9 сентября, встретится с ДР Конго.

