Ирландия — Венгрия: дата и время начала матча отбора ЧМ-2026
Сборные Ирландии и Венгрии встретятся в матче отбора ЧМ-2026
Сборные Ирландии и Венгрии встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира в субботу, 6 сентября. Игра будет проходить на стадионе «Авива» в Дублине, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.
С ключевыми событиями и результатом игры Ирландия — Венгрия можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на стриминговый сервис.
Ирландия и Венгрия выступают в группе F европейского отбора ЧМ, где также играют Армения и Португалия.
Чемпионат мира пройдет в 2026 году в Канаде, США и Мексике. В турнире примут участие 48 сборных.
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