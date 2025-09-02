Сборные Ирландии и Венгрии встретятся в матче отбора ЧМ-2026

Сборные Ирландии и Венгрии встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира в субботу, 6 сентября. Игра будет проходить на стадионе «Авива» в Дублине, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры Ирландия — Венгрия можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа F.

06 сентября 2025, 21:45. Авива (Дублин)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на стриминговый сервис.

Ирландия и Венгрия выступают в группе F европейского отбора ЧМ, где также играют Армения и Португалия.

Чемпионат мира пройдет в 2026 году в Канаде, США и Мексике. В турнире примут участие 48 сборных.