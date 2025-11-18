РФС не планирует проводить турнир с участием сборных, не попавших на ЧМ-2026

Как стало известно «СЭ» от источника из РФС, информация о возможном проведении турнира с участием сборной России и стран, которые не отобрались на ЧМ-2026, не соответствует действительности.

Ранее издание 365scores заявило, что Россия может провести такой турнир параллельно с ЧМ-2026, а среди потенциальных участников назвали команды Сербии, Греции, Чили, Перу, Венесуэлы, Нигерии, Камеруна и Китая.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Из-за санкций сборная России не смогла принять участие в стыковых матчах за право выхода в финальную стадию ЧМ-2022, а также пропустила европейские отборочные турниры на Евро-2024 и ЧМ-2026.