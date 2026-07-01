Мексика — Эквадор: мексиканцы ведут в счете после первого тайма

В матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 между сборными Мексики и Эквадора завершился первый тайм. Счет 2:0.

На 22-й минуте мексиканский нападающий Хулиан Киньонес открыл счет, а на 31-й минуте Рауль Хименес удвоил преимущество мексиканцев.

Игра проходит на стадионе «Ацтека» в Мехико (Мексика).

Мексика вышла в плей-офф с первого места в группе A, а Эквадор стал третьим в группе E.

Победитель матча Мексика — Эквадор в 1/8 финала сыграет с победителем пары Англия — ДР Конго.