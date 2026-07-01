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Сегодня, 04:46

Динь объяснил, почему его заменили в матче против Швеции

Евгений Козинов
Корреспондент
Люка Динь с семьей после матча.
Фото Reuters

Защитник сборной Франции Люка Динь после победы над Швецией (3:0) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 отметил, что в конце игры у него начало сводить ноги.

«Я просто попросил натриевый гель, потому что у меня начались судороги, вообще ничего страшного. Мы все стремимся совершенствоваться, знаем, зачем приехали на ЧМ, стараемся показывать как можно лучшие результаты. С такой командой, как у нас, очень приятно играть. С нетерпением ждать будем матча с Парагваем. Мы смотрели их игру против Германии, они много защищались. Сейчас нужно насладиться победой над Швецией, а потом у нас будет время подготовиться к матчу с Парагваем», — цитирует L'Equipe Диня.

В 1/8 финала чемпионата мира Франция встретится с Парагваем, который во вторник, 30 июня, в серии пенальти переиграл Германию. Матч пройдет в воскресенье, 5 июля, и начнется в 00:00 по московскому времени.

Килиан Мбаппе забивает свой второй гол в&nbsp;ворота Швеции в&nbsp;1/16 финала ЧМ-2026.В каком же порядке сборная Франции! У Мбаппе — шесть голов, у Олисе — пять голевых, у Швеции — путевка домой
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