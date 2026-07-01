В матче Мексика — Эквадор не будет пауз на водопой

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила, что в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 между сборными Мексики и Эквадора не будет пауз на водопой в середине таймов.

Игра на стадионе «Ацтека» в Мехико (Мексика) должна была начаться в 04:00 по московскому времени, но начало было отложено, как минимум, на час из-за сильного дождя и молний.

Мексика вышла в плей-офф с первого места в группе A, а Эквадор стал третьим в группе E.

Победитель матча Мексика — Эквадор в 1/8 финала сыграет с победителем пары Англия — ДР Конго.