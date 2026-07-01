Линделеф: «Было бы здорово, если бы Франция и Швеция ушли на перерыв со счетом 0:0»

Защитник сборной Швеции Виктор Линделеф прокомментировал поражение от Франции (0:3) в матче 1/16 финала чемпионата мра-2026.

«Было бы здорово, если бы мы ушли на перерыв со счетом 0:0. Они довольно быстро забили свой второй гол в начале второго тайма, и тогда нам стало еще сложнее. Мы играли против очень сильной команды, но хотели лучше показать себя на поле», — приводит Straits Times слова Линделефа.

В 1/8 финала чемпионата мира Франция встретится с Парагваем, который во вторник, 30 июня, в серии пенальти переиграл Германию. Матч пройдет в воскресенье, 5 июля, и начнется в 00:00 по московскому времени.