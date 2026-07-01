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Сегодня, 06:58

Мексика — Эквадор: Инкапье получил красную карточку за прикрывание рта рукой

Евгений Козинов
Корреспондент
Пьеро Инкапье после удаления.
Фото Reuters

Сборная Эквадора осталась в меньшинстве в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Мексики.

Эквадорский защитник Пьеро Инкапье в добавленное ко второму тайму время сказал что-то сопернику, прикрыв рот рукой, о чем мексиканец сигнализировал арбитру. Словенский арбитр Славко Винчич пересмотрел повтор эпизода, после чего показал игроку красную карточку.

Это второй подобный случай удаления на ЧМ-2026. Впервые такое произошло в конце первого тайма матча между сборными Парагвая и Турции, когда парагвайский полузащитник Мигель Алмирон получил красную карточку.

Игра проходит на стадионе «Ацтека» в Мехико (Мексика).

В 1/8 финала ЧМ-2026 победитель этой встрече сыграет с победителем матча Англия — ДР Конго, который пройдет 1 июля и начнется в 19:00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/16 финала.
01 июля, 04:00. Estadio Azteca (Мехико)
Мексика
2:0
Эквадор

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