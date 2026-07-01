Барколя: «Олисе — гений, я вижу в нем гения»

Нападающий сборной Франции Брэдли Барколя прокомментировал победу над Швецией (3:0) в 1/16 финала чемпионата мира-2026.

«Мы много работаем над комбинациями на тренировках. Очень хорошо находим друг друга на поле. Нужно продолжать в том же духе. Мой гол? Олисе сделал мне отличный пас, я оказался без опеки. Вратарь, возможно, думал, что я собираюсь поменять ногу, но я предпочел просто пробить, и это сработало.

Олисе делает на поле все, он очень активен в обороне и с мячом, он делает отличные пасы, создает пространство, создает много опасности, и играть с ним — настоящее удовольствие. У него также есть способность забивать. Этого еще не произошло на ЧМ-2026, но есть ощущение, что случится. Он гений, я вижу в нем гения», — цитирует L'Equipe Барколя.

В 1/8 финала чемпионата мира Франция встретится с Парагваем, который во вторник, 30 июня, в серии пенальти переиграл Германию. Матч пройдет в воскресенье, 5 июля, и начнется в 00:00 по московскому времени.