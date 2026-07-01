Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 04:12

Барколя: «Олисе — гений, я вижу в нем гения»

Евгений Козинов
Корреспондент
Брэдли Барколя.
Фото Reuters

Нападающий сборной Франции Брэдли Барколя прокомментировал победу над Швецией (3:0) в 1/16 финала чемпионата мира-2026.

«Мы много работаем над комбинациями на тренировках. Очень хорошо находим друг друга на поле. Нужно продолжать в том же духе. Мой гол? Олисе сделал мне отличный пас, я оказался без опеки. Вратарь, возможно, думал, что я собираюсь поменять ногу, но я предпочел просто пробить, и это сработало.

Олисе делает на поле все, он очень активен в обороне и с мячом, он делает отличные пасы, создает пространство, создает много опасности, и играть с ним — настоящее удовольствие. У него также есть способность забивать. Этого еще не произошло на ЧМ-2026, но есть ощущение, что случится. Он гений, я вижу в нем гения», — цитирует L'Equipe Барколя.

В 1/8 финала чемпионата мира Франция встретится с Парагваем, который во вторник, 30 июня, в серии пенальти переиграл Германию. Матч пройдет в воскресенье, 5 июля, и начнется в 00:00 по московскому времени.

Килиан Мбаппе забивает свой второй гол в&nbsp;ворота Швеции в&nbsp;1/16 финала ЧМ-2026.В каком же порядке сборная Франции! У Мбаппе — шесть голов, у Олисе — пять голевых, у Швеции — путевка домой
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Чемпионат мира по футболу
Сборная Франции по футболу
Брэдли Барколя

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: плей-офф ЧМ в США, Канаде и Мексике
Мексика — Эквадор: мексиканцы открыли счет в матче ЧМ-2026
В матче Мексика — Эквадор не будет пауз на водопой
Линделеф: «Было бы здорово, если бы Франция и Швеция ушли на перерыв со счетом 0:0»
Начало матча Мексика — Эквадор отложено из-за дождя
Дешам: «Тщательно проанализируем игру Парагвая»
Поттер: «Даже если бы Швеция сыграла идеально, я не уверен, что этого было бы достаточно против такой Франции»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Начало матча Мексика — Эквадор отложено из-за дождя

Линделеф: «Было бы здорово, если бы Франция и Швеция ушли на перерыв со счетом 0:0»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости