Расписание сборной Сенегала в групповом этапе чемпионата мира по футболу

Сборная Сенегала встретится с Францией, Норвегией и Ираком

Сборная Сенегала будет играть на чемпионате мира по футболу в группе I. Соперники — Франция, Норвегия и Ирак.

Расписание матчей сборной Сенегала на групповом этапе чемпионата мира

16 июня, 22.00. Франция — Сенегал

23 июня, 3.00. Норвегия — Сенегал

6 июня, 22.00. Сенегал — Ирак

Время начала — московское

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Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в Канаде, США и Мексике и начнется 11 июня. В чемпионате примут участие 48 сборных, разделенные на 12 групп по 4 команды в каждой.

Групповой этап пройдет с 11 по 28 июня, плей-офф начнется 28 июня, а финальный матч будет проведен 19 июля.

Действующими чемпионами мира являются аргентинцы. В финале ЧМ-2022 Аргентина победила Францию (3:3, 4:2 по пенальти).