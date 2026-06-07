Расписание сборной Новой Зеландии в групповом этапе чемпионата мира по футболу
Сборная Новой Зеландии сыграет на чемпионате мира по футболу в группе G. Соперниками команды будут Иран, Бельгия и Египет.
Расписание матчей Новой Зеландии на групповом этапе ЧМ-2026
16 июня, 4.00. Иран — Новая Зеландия
22 июня, 4.00. Новая Зеландия — Египет
27 июня, 6.00. Новая Зеландия — Бельгия
Время начала — московское
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Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в Канаде, США и Мексике и начнется 11 июня. В чемпионате примут участие 48 сборных, разделенные на 12 групп по 4 команды в каждой.
Групповой этап пройдет с 11 по 28 июня, плей-офф начнется 28 июня, а финальный матч состоится 19 июля.
Действующими чемпионами мира являются аргентинцы. В финале ЧМ-2022 Аргентина победила Францию (3:3, 4:2 по пенальти).