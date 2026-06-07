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7 июня, 14:00

Расписание сборной Новой Зеландии в групповом этапе чемпионата мира по футболу

Новая Зеландия встретится с Ираном, Египтом и Бельгией
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Сборная Новой Зеландии сыграет на чемпионате мира по футболу в группе G. Соперниками команды будут Иран, Бельгия и Египет.

Расписание матчей Новой Зеландии на групповом этапе ЧМ-2026

16 июня, 4.00. Иран — Новая Зеландия

22 июня, 4.00. Новая Зеландия — Египет

27 июня, 6.00. Новая Зеландия — Бельгия

Время начала — московское

Онлайн-трансляции матчей сборных, результаты всех игр и турнирные таблицы групп ЧМ-2026 — на этой странице.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в Канаде, США и Мексике и начнется 11 июня. В чемпионате примут участие 48 сборных, разделенные на 12 групп по 4 команды в каждой.

Групповой этап пройдет с 11 по 28 июня, плей-офф начнется 28 июня, а финальный матч состоится 19 июля.

Действующими чемпионами мира являются аргентинцы. В финале ЧМ-2022 Аргентина победила Францию (3:3, 4:2 по пенальти).

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Чемпионат мира по футболу 2026

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