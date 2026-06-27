Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 10:22

Полузащитник Новой Зеландии Джаст: «Вылет с ЧМ очень разочаровывает, хотя мы знали, что будет непросто»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Полузащитник сборной Новой Зеландии Элайджа Джаст подвел итоги матча против Бельгии (1:5) в 3-м туре группового турнира ЧМ-2026.

26-летний полузащитник забил единственный гол. Ранее он оформил дубль в матче с Ираном (2:2).

«Это очень разочаровывает. Конечно, мы знали, что это будет непросто, у Бельгии очень сильный состав. Мы старались, в первом тайме игра была равной, но, думаю, когда игра раскрепостилась, они показали свое мастерство и заслужили победу», — приводит слова Джаста пресс-служба ФИФА.

Новая Зеландия набрала 1 очко и заняла последнее место в группе G.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Новой Зеландии по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: групповой турнир ЧМ в США, Канаде и Мексике
Куртуа сравнил с бутылкой кетчупа матч Бельгии с Новой Зеландией: «Стоит открыть — и уже не остановить»
Нигматуллин — о Муслере: «Боюсь, на родине его могут заклевать»
«Краснодар» и «Акрон» поздравили Ленини и Беншимола с выходом Кабо-Верде в плей-офф ЧМ-2026
Триумф Кабо-Верде, позор Уругвая, хет-трик Дембеле и драма Ирана: главное за ночь 27 июня на ЧМ-2026
Иордания — Аргентина: прогноз и коэффициенты на матч ЧМ по футболу
Определились 9 пар 1/16 финала и пять лучших команд с третьих мест. Расклады плей-офф ЧМ-2026
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Краснодар» и «Акрон» поздравили Ленини и Беншимола с выходом Кабо-Верде в плей-офф ЧМ-2026

Нигматуллин — о Муслере: «Боюсь, на родине его могут заклевать»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости