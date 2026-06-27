Полузащитник Новой Зеландии Джаст: «Вылет с ЧМ очень разочаровывает, хотя мы знали, что будет непросто»

Полузащитник сборной Новой Зеландии Элайджа Джаст подвел итоги матча против Бельгии (1:5) в 3-м туре группового турнира ЧМ-2026.

26-летний полузащитник забил единственный гол. Ранее он оформил дубль в матче с Ираном (2:2).

«Это очень разочаровывает. Конечно, мы знали, что это будет непросто, у Бельгии очень сильный состав. Мы старались, в первом тайме игра была равной, но, думаю, когда игра раскрепостилась, они показали свое мастерство и заслужили победу», — приводит слова Джаста пресс-служба ФИФА.

Новая Зеландия набрала 1 очко и заняла последнее место в группе G.