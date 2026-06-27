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Иордания — Аргентина: прогноз и коэффициенты на матч ЧМ по футболу

Иордания и Аргентина сыграют в матче группового этапа ЧМ-2026 28 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Сборные Иордании и Аргентины сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в воскресенье, 28 июня. Встреча в группе J пройдет на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (США). Начало матча — в 5.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа J.
28 июня, 05:00. AT&T Stadium (Арлингтон)
Иордания
Аргентина

Мнения о матче Иордания — Аргентина

Главный тренер сборной Иордании Жамаль Селлами считает, что его подопечные попали на мундиаль не случайно.

«Встреча с Месси — это нечто исключительное, но чемпионат мира не признаёт случайностей, Саудовская Аравия обыграла Аргентину на прошлом турнире. Мотивация важна для игроков, и игра против Аргентины — ценный опыт. На мировых турнирах нет больших разрывов, и мы надеемся представить иорданский футбол наилучшим образом».

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони после победы над Австрией заявил, что его команда готова бороться за титул.

«Есть несколько сборных, которые претендуют на победу на чемпионате мира. Мы будем в этой борьбе, но всем будет тяжело».

Коэффициенты букмекеров на матч Иордания — Аргентина

Букмекеры считают Аргентину явным фаворитом встречи. Победа команды Лионеля Скалони оценивается коэффициентом 1.19. Ничья идет за 7.20, победа Иордании — за 15.00.

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