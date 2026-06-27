Сборные Иордании и Аргентины сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в воскресенье, 28 июня. Встреча в группе J пройдет на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (США). Начало матча — в 5.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа J.

28 июня, 05:00. AT&T Stadium (Арлингтон)

Мнения о матче Иордания — Аргентина

Главный тренер сборной Иордании Жамаль Селлами считает, что его подопечные попали на мундиаль не случайно.

«Встреча с Месси — это нечто исключительное, но чемпионат мира не признаёт случайностей, Саудовская Аравия обыграла Аргентину на прошлом турнире. Мотивация важна для игроков, и игра против Аргентины — ценный опыт. На мировых турнирах нет больших разрывов, и мы надеемся представить иорданский футбол наилучшим образом».

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони после победы над Австрией заявил, что его команда готова бороться за титул.

«Есть несколько сборных, которые претендуют на победу на чемпионате мира. Мы будем в этой борьбе, но всем будет тяжело».

Коэффициенты букмекеров на матч Иордания — Аргентина

Букмекеры считают Аргентину явным фаворитом встречи. Победа команды Лионеля Скалони оценивается коэффициентом 1.19. Ничья идет за 7.20, победа Иордании — за 15.00.