Нигматуллин — о Муслере: «Боюсь, на родине его могут заклевать»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин в разговоре с «СЭ» оценил игру вратаря Уругвая Фернандо Муслеры в матче против Испании (0:1) на чемпионате мира-2026.

«Ничего сверхъестественного. Рано или поздно такое случается со всеми спортсменами. Нужно вовремя уйти. Не многие возрастные вратари остаются в форме. У Возиньи, например, в 40 лет кульминационный момент карьеры, а у Муслеры такие моменты давно позади. И сейчас для него, к сожалению, наступило завершение карьеры. Плохо, что из-за уважения к нему не распознали его сменщика, хотя возможно он был недостаточно хорош. Наверное, это общая вина тех, кто Фернандо в основной состав выбирал и его самого.

Я всегда за вратарей, потому что понимаю их и переживаю. Осознаю все драматическую составляющую на таких турнирах, потому что припоминать это Муслере будут всю жизнь, особенно в латинской Америке. Этот чемпионат мира для него — тяжелое завершение красивой истории. Печальная ситуация для него, как для вратаря и личности. Боюсь, на родине его могут заклевать», — сказал Нигматуллин «СЭ».

На 42-й минуте матча Муслера допустил ошибку, что привело к голу Алекса Баэны. В перерыве 40-летний голкипер был заменен.