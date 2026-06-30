Президент Парагвая Пенья объявил 30 июня выходным днем после выхода сборной в 1/8 финала ЧМ-2026

Сборная Парагвая одержала победу над Германией (1:1, 4:3 пен.) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026. В связи с этим президент страны Сантьяго Пенья объявил 30 июня выходным днем.

«Парагвай никогда не сдается! Выходной, черт возьми!» — написал Пенья в соцсети.

Закон Парагвая позволяет исполнительной власти объявлять три дополнительных выходных дня в год.

Пенья также объявлял выходной в сентябре 2025 года, когда национальная команда обеспечила себе выход в финальный турнир ЧМ-2026.

В 1/8 финала Парагвай сыграет с победителем пары Франция — Швеция.